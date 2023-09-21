الكايت سورف: تأهل المغربيين حمزة عدي وعبد الرحيم متوكل

تأهل المتسابقان المغربيان ، حمزة عدي وعبد الرحيم متوكل إلى المسابقة الرسمية لبطولة “ولي العهد الأمير مولاي الحسن ، ضمن الدورة ال13 من بطولة العالم للألواح الشراعية الطائرة (كايت سورف) 2023، عقب الإقصائيات الوطنية التي أقيمت ،اليوم الخميس، بشاطىء فم البوير بمدينة الداخلة.

وتأهل حمزة عدي وعبد الرحيم متوكل إثر هذه الإقصائيات ،التي عرفت مشاركة 16 متزلجا مغربيا ليلتحقان بالتالي بمواطنيهما علي البقالي ومنعم ماجي وأشرف بنتجار، الذين استفادوا من بطاقة دعوة ممنوحة من لدن المنظمين.

وتعرف الدورة ال13 لبطولة العالم للألواح الشراعية الطائرة (كايت سورف) ولي العهد الأمير مولاي الحسن 2023 (22 شتنبر-02 أكتوبر) مشاركة 39 ممارسا (26 رياضيا و13 رياضية) سيتبارون في مسابقة الألواح الشراعية الطائرة بدون دعامة الأرجل (كايت سورف ستربليس) و36 ممارسا (26 رياضيا و10 رياضيات) في الدورة الثانية لبطولة العالم للألواح الشراعية ذات رقائق الأجنحة (وينغ فوال).

ويشهد هذا الحدث الرياضي مشاركة نخبة من الممارسين يمثلون بالإضافة إلى المغرب بلدان الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبلجيكا والبرازيل وكندا والرأس الأخضر وجنوب إفريقيا وإسبانيا.

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