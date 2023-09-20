سفير قطر بالرباط يشيد بحسن تدبير المغرب لتداعيات زلزال الحوز

هبة بريس _ و م ع

أشاد سفير دولة قطر بالرباط، عبد الله بن ثامر آل ثاني، اليوم الأربعاء، بالجهود التي بذلتها المملكة المغربية وحسن تدبيرها لتداعيات الزلزال الذي ضرب إقليم الحوز.

وقال السفير القطري، في تصريح صحفي، “أشيد بجهود المغرب وحسن تدبيره لتداعيات هذه الكارثة الطبيعية. حفظ الله المملكة المغربية الشقيقة”، مؤكدا “وقوف دولة قطر الدائم إلى جانب المغرب”.

وأشار، في هذا الصدد، إلى أنه بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، حل فريق مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية بمراكش للمساهمة في عمليات البحث والإغاثة، إلى جانب فرق الإنقاذ المغربية والأجنبية.

وأوضح الدبلوماسي القطري أن عمل فريق الإنقاذ ميدانيا تم من خلال جهود مكثفة بين فرق اللوجيستيك والتخطيط والبحث والإنقاذ الطبي، معربا عن شكره للسلطات المغربية على تسهيلها مهمة الفريق.

وسجل أن فريق مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية “تشرف ببرقية الشكر والامتنان التي بعثها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، للفريق وتقدير جلالته والشعب المغربي لعمل فريق المجموعة”.

كما تقدم السيد بن ثامر آل ثاني بأحر التعازي للمملكة المغربية الشقيقة ملكا وحكومة وشعبا في ضحايا الزلزال الأليم، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

وكان الملك محمد السادس قد بعث برقية شكر وامتنان إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر على إثر مشاركة مجموعة الإنقاذ والإغاثة القطرية الدولية بعد الزلزال العنيف الذي ضرب إقليم الحوز.

ومما جاء في برقية الملك محمد السادس “لا يسعني إلا أن أتقدم إليكم، باسمي الخاص وباسم الشعب المغربي قاطبة، بجزيل شكرنا وعظيم امتناننا على مؤازرتكم الشهمة لنا جراء الزلزال العنيف الذي ضرب إقليم الحوز يوم الثامن من شتنبر الجاري”.

كما بعث العاهل المغربي برقية شكر وامتنان إلى قائد مجموعة الإنقاذ والإغاثة القطرية الدولية، الرائد خالد عبد الله الحميدي، وذلك بمناسبة المشاركة في عمليات البحث والإنقاذ .

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