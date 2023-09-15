سيدي سليمان..توزيع كراسي كهربائية متحركة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة

2023-09-15 / 15:44
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ع محياوي _ هبة بريس

في إطار الاهتمام بفئة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، عرف إقليم سيدي سليمان يوم أمس الخميس 14 شتنبر 2023، توزيع 26 كرسي كهربائي متحرك على الأشخاص في وضعية إعاقة القاطنين بمختلف جماعات الإقليم وذلك بكلفة مالية بلغت 430.000 درهم.

ومراعاة لحالتهم الصحية والاجتماعية سهرت مصالح العمالة التي يرجع لها الفضل في هذه البادرة ” مجهودات العامل ” الذي يشتغل في صمت و بتنسيق مع السلطة المحلية بإيصال هاته الكراسي المتحركة لمقرات سكناهم كما تبينه الصورة.

في المقابل فإن هاته المبادرة تندرج ضمن الورش الملكي الذي يروم إلى تحسين ظروف تنقل هاته الفئة في محاولة ضمان نوع من الاستقلالية قصد الاندماج في الحياة العملية اليومية، لكون هاته الكراسي المتحركة ستساهم بشكل كبير في تيسير عملية تنقل الأشخاص في وضعية إعاقة خصوصا وأن من بينهم شباب وأطفال متمدرسون.

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