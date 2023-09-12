إدارة المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير تنفي تسجيل نقص في الأدوية

2023-09-12 / 16:31
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هبة بريس

تداولت عدد من الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، منشورات تفيد بأن المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير لا يتوفر على بعض الأدوية.

وفي هذا الصدد، أفادت إدارة المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير بأنها “تنفي وترفض هذه الشائعات والادعاءات التي لا أساس لها من الصحة.

وأكدت على أن هذه المنشورات. تؤثر سلبا على طمأنينة ساكنة جهة سوس ماسة، لاسيما في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها بلادنا“.

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