الخارجية الجزائرية : “المغرب أخبرنا بأنه ليس بحاجة لمساعداتنا”

2023-09-12 / 13:11
4
هبة بريس

أعلن المغرب أنه ليس في حاجة المساعدات التي قدمتها الجزائر، اثر الزلزال الذي شهدته عدد من المتاطق ليلة الجمعة السبت.

وأبلغت وزارة الخارجية المغربية، السلطات في الجزائر أنها وبعد التقييم ليست بحاجة إلى المساعدات المقترحة منها لإغاثة منكوبي الزلزال العنيف الذي ضرب عدة مناطق من المغرب.

وجاء في بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية أنه “في تصريح إعلامي يوم أمس أعلن وزير العدل المغربي قبول المساعدات الإنسانية المقترحة من قبل الجزائر على أن يتم إيصالها بالتنسيق مع وزارة الخارجية المغربية”، مبينة أنه “على أساس هذا التصريح أبلغت وزارة الخارجية الجزائرية نظيرتها المغربية عن طريق القنصلية العامة الجزائرية بالمغرب والقنصلية المغربية بالجزائر بالتدابير التي اتخذتها الحكومة الجزائرية لتعبئة 3 طائرات ذات سعة كبيرة بغية نقل المساعدات إلى المغرب تتماشى مع الاحتياجات الضرورية لحالات الكوارث الطبيعية”.

وأعلنت أن “المدير العام لوزارة الشؤون الخارجية المغربية أبلغ القنصل الجزائري أنه وبعد التقييم أن المغرب ليس بحاجة إلى المساعدات الإنسانية المقترحة من الجزائر”.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تصريحات وهبي تحرك “المساعدات الجزائرية”.. ومغاربة “وزير العدل تطاول على اختصاصات الملك”

تصريحات وهبي تحرك “المساعدات الجزائرية”.. ومغاربة “وزير العدل تطاول…

2023-09-12 / 13:48
Photo of زلزال الحوز.. السيسي يوجه الجيش بتقديم دعم فوري جوا وبحرا للمغرب

زلزال الحوز.. السيسي يوجه الجيش بتقديم دعم فوري جوا…

2023-09-12 / 10:23
Photo of زلزال الحوز .. تعبئة شاملة لفتح الطرقات بأزيلال

زلزال الحوز .. تعبئة شاملة لفتح الطرقات بأزيلال

2023-09-11 / 21:27
Photo of زلزال الحوز ..المغاربة سيتعرفون على مساهمة البرلمانيين غدا الثلاثاء ( تفاصيل )

زلزال الحوز ..المغاربة سيتعرفون على مساهمة البرلمانيين غدا الثلاثاء…

2023-09-11 / 20:13
Photo of وهبي يعلق على عرض المساعدات الجزائرية والسليمي ..” تصريحاتك خطيرة “

وهبي يعلق على عرض المساعدات الجزائرية والسليمي ..” تصريحاتك…

2023-09-11 / 19:31

مرشح رئاسي محتمل في فرنسا يدعو لإلغاء اتفاقية الهجرة…

2023-09-11 / 19:17
Photo of ماهي مساهمة البرلمانيين في صندوق تدبير آثار الزلزال ؟

ماهي مساهمة البرلمانيين في صندوق تدبير آثار الزلزال ؟

2023-09-11 / 18:47
Photo of العلمي: بلادنا استطاعت بفضل قيادة الملك أن تجعل الانتصار في أحلك اللحظات أمرا ممكنا

العلمي: بلادنا استطاعت بفضل قيادة الملك أن تجعل الانتصار…

2023-09-11 / 13:40
Photo of الصحافة الفرنسية “المسترزقة” الموالية لماكرون تضرب في قوة تضامن المغاربة

الصحافة الفرنسية “المسترزقة” الموالية لماكرون تضرب في قوة تضامن…

2023-09-11 / 01:06
Photo of الحكومة تكشف تفاصيل إحداث “الحساب الخاص بتدبير الآثار المترتبة عن الزلزال”

الحكومة تكشف تفاصيل إحداث “الحساب الخاص بتدبير الآثار المترتبة…

2023-09-10 / 21:23

‫4 تعليقات

  1. ياسفني جدا ان نصل الى مااوصلتنا له الجزائر 🇩🇿 للاسف يقال السن بالسن والبادي اذلم هم من القدم وهم صباقون للعيب

  2. لانقبلها منهم نحن في حداد وهم يرقصون ويتصورون في الحدود الجزائرية المكان الدي قتلو فيه اخواننا المغاربة علا ايدي الموجرمين حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم

  3. حقا هناك البعض منهم بكو معنا ولاكن ذنبهم علا من يرعاهم ويرعا مسؤولياتهم للاسف لم نكن نعلم انهم بهده القصاوة لازلنا ولن ننسا اخواننا الشباب الدين قتلو علا ايدي هؤلاء الموجرمين

  4. بالطبع لانقبلها ولن نقبل منهم اي مساعدات اي كانت وللاسف هم من وضعو انفسهم في هذا الموقف الحرج والعالم يشهد دالك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق