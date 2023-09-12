تأجيل النسخة الـ 21 من مهرجان L’Boulevard تضامنا مع ضحايا الزلزال

2023-09-12 / 09:57
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نجلاء مزيان: هبة بريس

أعلنت جمعية “بولفار” عن تأجيل المهرجان في نسخته 21، وذلك تضامنا مع ضحايا الزلزال العنيف.

وفي البداية استعلت الجمعية بلاغها بتقديم التعازي و المواساة لجميع المتضررين من الزلزال القوي الذي ضرب المغرب ليلة الجمعة 8 شتنبر 2023.

وأضاف البلاغ “وفي هذه الفترة المؤلمة، حيث تتواصل الإجراءات الاستعجالية وعمليات الإنقاذ والتضامن، قررت جمعية EAC-L’Boulvart تأجيل النسخة الـ 21 من مهرجان L’Boulevard، التي كان من المقرر أن تقام من 15 إلى 24 شتنبر 2023، إلى موعد لاحق”.

وجدير بالذكر أنه حسب حصيلة الساعة السابعة مساء، فقد بلغ عدد الوفيات الذي خلفته الهزة الأرضية بإقليم الحوز 2862 شخصا، تم دفن 2854 منهم، تغمدهم الله بواسع رحمته وأسكنهم فسيح جناته، فيما وصل عدد الجرحى إلى 2562 شخص”.

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