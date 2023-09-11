طليق دنيا بطمة:” أحد بس يطمني على بناتي”

2023-09-11 / 17:24
0
القسم الفني: هبة بريس

كشف طليق الفنانة المغربية دنيا بطمة عبر حسابه الخاص بموقع “سناب شات” عن قلقه الكبير على بناته، وذلك عقب الهزة الأرضية التي شهدتها مختلف مناطق المملكة المغربية.

وأوضح والد الفنانة البحرينية حلا الترك عبر ذات المنصة أنه لا يستطيع التواصل مع بناته غزل و ليلى روز، ولا يوجد من يطمئنه عليهما.

وواصل البحريني محمد الترك قائلا :”حسبي الله ونعم الوكيل ووكلت أمري لله، أحد بس يطمني عليهم”.

وجدير بالذكر أنها ليست المرة الأولى التي يتقاسم فيها محمد الترك مع متابعيه بمنصات التواصل الاجتماعي، اشتياقه و حرمانه من بناته بسبب خلافاته مع طليقته دنيا بطمة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of دنيا بطمة تعلن تأجيل جلسة قضيتها ضد سعيدة شرف

دنيا بطمة تعلن تأجيل جلسة قضيتها ضد سعيدة شرف

2023-09-11 / 13:00
Photo of زلزال الحوز.. عبد الصمد الغرفي يكشف عن خبر حزين

زلزال الحوز.. عبد الصمد الغرفي يكشف عن خبر حزين

2023-09-11 / 11:57
Photo of “أمينوكس” يؤجل طرح جديده الفني تضامنا مع ضحايا الزلزال

“أمينوكس” يؤجل طرح جديده الفني تضامنا مع ضحايا الزلزال

2023-09-11 / 09:48
Photo of اشتهرت بأعمالها العالمية..سلمى حايك تعلن تضامنها مع ضحايا الزلزال

اشتهرت بأعمالها العالمية..سلمى حايك تعلن تضامنها مع ضحايا الزلزال

2023-09-11 / 01:15
Photo of رسّام سوري يتضامن مع منكوبي زلزال المغرب

رسّام سوري يتضامن مع منكوبي زلزال المغرب

2023-09-10 / 17:22
Photo of جاد المالح…. يجب أن نساعد “أحياء الزلزال”

جاد المالح…. يجب أن نساعد “أحياء الزلزال”

2023-09-10 / 10:47
Photo of احياء ليلة المديح و السماع و ذكر اللطيف على ضحايا فاجعة الزلزال بضريح مولاي ادريس الأزهر

احياء ليلة المديح و السماع و ذكر اللطيف على…

2023-09-09 / 22:39
Photo of هاشم البسطاوي يثير الجدل بتدوينته و أمينوكس يدخل على الخط

هاشم البسطاوي يثير الجدل بتدوينته و أمينوكس يدخل على…

2023-09-09 / 17:51
Photo of تضامنا مع ضحايا الزلزال.. بودشار يلغي حفلاته في اكبر مسارح باريس

تضامنا مع ضحايا الزلزال.. بودشار يلغي حفلاته في اكبر…

2023-09-09 / 16:44
Photo of انتقادات لاذعة لمنال بنشليخة بسبب زلزال الحوز

انتقادات لاذعة لمنال بنشليخة بسبب زلزال الحوز

2023-09-09 / 14:26

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق