طليق دنيا بطمة:” أحد بس يطمني على بناتي”

القسم الفني: هبة بريس

كشف طليق الفنانة المغربية دنيا بطمة عبر حسابه الخاص بموقع “سناب شات” عن قلقه الكبير على بناته، وذلك عقب الهزة الأرضية التي شهدتها مختلف مناطق المملكة المغربية.

وأوضح والد الفنانة البحرينية حلا الترك عبر ذات المنصة أنه لا يستطيع التواصل مع بناته غزل و ليلى روز، ولا يوجد من يطمئنه عليهما.

وواصل البحريني محمد الترك قائلا :”حسبي الله ونعم الوكيل ووكلت أمري لله، أحد بس يطمني عليهم”.

وجدير بالذكر أنها ليست المرة الأولى التي يتقاسم فيها محمد الترك مع متابعيه بمنصات التواصل الاجتماعي، اشتياقه و حرمانه من بناته بسبب خلافاته مع طليقته دنيا بطمة.

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