” حدث تاريخي”.. أول وفد إسرائيلي يزور السعودية بشكل رسمي وعلني

هبة بريس _ متابعة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الأحد، بأن وفدا من وزارة الخارجية الإسرائيلية وصل العاصمة السعودية، الرياض، لحضور اجتماع للجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو”.

وقال مسؤول إسرائيلي لموقع صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” إن الوفد الذي يضم تسعة أشخاص من وزارة الخارجية، يتواجد في المملكة لحضور اجتماع المنظمة الدولية بصفة “مراقبين”.

وذكرت القناة الـ13 الإسرائيلية، وفق “تايمز أوف إسرائيل” أن إسرائيل حاولت الحصول على تأشيرات لوزير الخارجية، إيلي كوهين، ووزير التعليم، يوآف كيش، لحضور المؤتمر، “لكنها تراجعت تحت ضغط أميركي بعدما تردد السعوديون في الترحيب بهما”.

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