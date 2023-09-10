زلزال الحوز.. الهلال الأحمر الإيراني يعلن جاهزيته لإرسال فرق الإغاثة 

هبة بريس - وكالات

قدم رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني بير حسين كوليوند، تعازيه إلى نائب رئيس جمعية الهلال الأحمر المغربي في ضحايا الزلزال الذي ضرب المملكة معلنا جهوزيته لتقديم العون.

كما أعلن رئيس مصلحة إطفاء الحرائق وخدمات السلامة في العاصمة الإيرانية طهران، قدرة الله محمدي، استعداد هذا الجهاز للمشاركة في عمليات إغاثة منكوبي الزلزال في المغرب.

وأعرب محمدي عن تعازيه ومواساته للشعب والحكومة المغربية، معلنا الاستعداد لإيفاد فرق الإغاثة إلى المغرب.

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