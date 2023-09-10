اتصالات تونس تطلق مكالمات هاتفية مجانية نحو أرقام المغرب

هبة بريس

على إثر الزلزال العنيف الذي هز المغرب مساء الجمعة، و خلف في آخر حصيلة له أكثر من 1000 قتيل و عديد الجرحى متجاوزا الألف، إلى جانب الخسائر المادية الفادحة.

أعلنت مؤسسة اتصالات تونس، عم إطلاق خدمة مجانية ب10 دقائق يوميا للمكالمة من الجوال المسبق الدفع نحو الهاتف القار و الهاتف الجوال بالمغرب.

وستكون هذه الخدمة متاحة، انطلاقا من منتصف النهار يوم الأحد الى غاية منتصف النهار من يوم الثلاثاء 12سبتمبر 2023. تفعيل الخدمة عبر الرمز التالي *109#

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