اتصالات تونس تطلق مكالمات هاتفية مجانية نحو أرقام المغرب
هبة بريس
على إثر الزلزال العنيف الذي هز المغرب مساء الجمعة، و خلف في آخر حصيلة له أكثر من 1000 قتيل و عديد الجرحى متجاوزا الألف، إلى جانب الخسائر المادية الفادحة.
أعلنت مؤسسة اتصالات تونس، عم إطلاق خدمة مجانية ب10 دقائق يوميا للمكالمة من الجوال المسبق الدفع نحو الهاتف القار و الهاتف الجوال بالمغرب.
وستكون هذه الخدمة متاحة، انطلاقا من منتصف النهار يوم الأحد الى غاية منتصف النهار من يوم الثلاثاء 12سبتمبر 2023. تفعيل الخدمة عبر الرمز التالي *109#
ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0
0