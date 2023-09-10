جاد المالح…. يجب أن نساعد “أحياء الزلزال”

2023-09-10 / 10:47
0
هبة بريس

أطلق الممثل الكوميدي جاد المالح، السبت، نداء لجمع التبرعات لمساعدة المغاربة المنكوبين بعد الزلزال العنيف الذي خلف أكثر من ألف قتيل، مقترحا تنظيم “حفل أو عرض” لهذه الغاية.

وقال الممثل المولود في مدينة الدار البيضاء على قناة “بي اف ام تي في” الإخبارية الفرنسية: “اليوم أشجع الأشخاص الذين هم في حيرة من أمرهم، والذين يبكون أمام شاشات التلفزيون ولا يعرفون ما يفعلون، أقول لهم إن كل فلس مهم”.

ودعا المالح إلى المشاركة في حملة تنظمها هيئة الإغاثة الشعبية الفرنسية لمصلحة منكوبي زلزال المغرب، قائلا: “هناك من يشعر بالصدمة، يجب أن نساعد هؤلاء الأشخاص الأحياء على العودة إلى الحياة. هنا تجد هذه الهبّة التضامنية معناها، ولهذا أتحدّث علناً لتحفيز هذه الدعوة للتبرعات والتوحد حولها

كما أشار إلى أنه يناقش مع “عدد من الفنانين فكرة تنظيم حفل أو عرض” من أجل “البقاء على أهبة الاستعداد من خلال جمع أكبر مبلغ ممكن” من التبرعات.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of احياء ليلة المديح و السماع و ذكر اللطيف على ضحايا فاجعة الزلزال بضريح مولاي ادريس الأزهر

احياء ليلة المديح و السماع و ذكر اللطيف على…

2023-09-09 / 22:39
Photo of هاشم البسطاوي يثير الجدل بتدوينته و أمينوكس يدخل على الخط

هاشم البسطاوي يثير الجدل بتدوينته و أمينوكس يدخل على…

2023-09-09 / 17:51
Photo of تضامنا مع ضحايا الزلزال.. بودشار يلغي حفلاته في اكبر مسارح باريس

تضامنا مع ضحايا الزلزال.. بودشار يلغي حفلاته في اكبر…

2023-09-09 / 16:44
Photo of انتقادات لاذعة لمنال بنشليخة بسبب زلزال الحوز

انتقادات لاذعة لمنال بنشليخة بسبب زلزال الحوز

2023-09-09 / 14:26
Photo of زلزال الحوز.. نجوم عرب يعزون الشعب المغربي

زلزال الحوز.. نجوم عرب يعزون الشعب المغربي

2023-09-09 / 13:15
Photo of بسبب الزلزال.. إلغاء سهرات مهرجان تيميتار

بسبب الزلزال.. إلغاء سهرات مهرجان تيميتار

2023-09-09 / 12:02
Photo of مغاربة يطلقون حملة لإلغاء حفل فنان راب فرنسي

مغاربة يطلقون حملة لإلغاء حفل فنان راب فرنسي

2023-09-08 / 23:18
Photo of سلمى رشيد تطل على متابعيها من الديار المقدسة

سلمى رشيد تطل على متابعيها من الديار المقدسة

2023-09-08 / 22:28
Photo of الشيخة طراكس.. خطأ مازال كناكل عليه العصا علمني ندخل سوق راسي ونشد فمي

الشيخة طراكس.. خطأ مازال كناكل عليه العصا علمني ندخل…

2023-09-08 / 20:22
Photo of لطيفة رأفت تسلط الضوء على أعباء المصاريف المدرسية

لطيفة رأفت تسلط الضوء على أعباء المصاريف المدرسية

2023-09-08 / 12:51

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق