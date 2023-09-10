جاد المالح…. يجب أن نساعد “أحياء الزلزال”

هبة بريس

أطلق الممثل الكوميدي جاد المالح، السبت، نداء لجمع التبرعات لمساعدة المغاربة المنكوبين بعد الزلزال العنيف الذي خلف أكثر من ألف قتيل، مقترحا تنظيم “حفل أو عرض” لهذه الغاية.

وقال الممثل المولود في مدينة الدار البيضاء على قناة “بي اف ام تي في” الإخبارية الفرنسية: “اليوم أشجع الأشخاص الذين هم في حيرة من أمرهم، والذين يبكون أمام شاشات التلفزيون ولا يعرفون ما يفعلون، أقول لهم إن كل فلس مهم”.

ودعا المالح إلى المشاركة في حملة تنظمها هيئة الإغاثة الشعبية الفرنسية لمصلحة منكوبي زلزال المغرب، قائلا: “هناك من يشعر بالصدمة، يجب أن نساعد هؤلاء الأشخاص الأحياء على العودة إلى الحياة. هنا تجد هذه الهبّة التضامنية معناها، ولهذا أتحدّث علناً لتحفيز هذه الدعوة للتبرعات والتوحد حولها

كما أشار إلى أنه يناقش مع “عدد من الفنانين فكرة تنظيم حفل أو عرض” من أجل “البقاء على أهبة الاستعداد من خلال جمع أكبر مبلغ ممكن” من التبرعات.

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