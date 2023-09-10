A Russian drone is seen during a Russian drone strike, which local authorities consider to be Iranian made unmanned aerial vehicles (UAVs) Shahed-136, amid Russia's attack on Ukraine, in Kyiv, Ukraine October 17, 2022. REUTERS/Roman Petushkov

رومانيا تستدعي القائم بالأعمال الروسي بعد “انتهاك غير مقبول”

2023-09-10 / 10:39
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هبة بريس _ وكالات

استدعت وزارة الخارجية الرومانية القائم بالأعمال الروسي لديها، على خلفية اكتشاف شظايا طائرة مسيرة بدون طيار على أراضيها.

ونقلت “رويترز” عن وكالة الأنباء الرومانية، الأحد، أن بوخارست “اكتشفت أن شظايا المسيّرة مماثلة لتلك التي يستخدمها الجيش الروسي”.

وكانت وزارة الدفاع الرومانية قد أعلنت، السبت، العثور على الشظايا داخل أراضي البلاد، فيما صرح الرئيس كلاوس يوهانيس، أن “مثل هذا الأمر يعتبر بمثابة انتهاك غير مقبول للمجال الجوي للبلاد”.

وأضاف يوهانيس، وفقًا لرويترز، أنه “أبلغ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، بالعثور على شظايا الطائرة”، وهي ثاني طائرة مسيرة تتحطم في الأراضي الرومانية في غضون أيام.

وقال يوهانيس إن عثور السلطات على “شظايا جديدة لطائرة مسيرة على الأراضي الرومانية بالقرب من الحدود مع أوكرانيا… يشير إلى حدوث انتهاك غير مقبول للمجال الجوي لرومانيا، وهي دولة عضو في حلف شمال الأطلسي، مع وجود مخاطر حقيقية على أمن مواطني رومانيا في المنطقة”.

وتابع: “أدين بشدة هذا الحادث الناجم عن الهجمات الروسية على الموانئ الأوكرانية على نهر الدانوب”.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أعلنت الأسبوع الماضي، أنها ستنشر مقاتلات إضافية من طراز “إف-16” لتعزيز مهمة المراقبة الجوية للحلف في رومانيا.

وصرح ستولتنبرغ، الخميس، أنه “لا يوجد لدى الحلف ما يشير إلى أن حطام الطائرة المُسيرة ناجم عن هجوم متعمد شنته روسيا على رومانيا”.

وقال لنواب البرلمان الأوروبي: “ليس لدينا أية معلومات تشير إلى وقوع هجوم روسي متعمد.. وننتظر نتيجة التحقيق الجاري”.

وقصفت روسيا مرارا الموانئ الأوكرانية التي تقع على الضفة المقابلة لرومانيا من نهر الدانوب، منذ انسحابها في يوليو من اتفاق، رفعت موسكو بموجبه الحصار عن موانئ أوكرانية على البحر الأسود.

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