زلزال الحوز.. إطفاء أضواء “برج إيفل” تضامنا مع الضحايا

2023-09-09 / 20:46
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هبة بريس

أعلن مجلس بلدية باريس، السبت، إطفاء أضواء برج إيفل الشهير الساعة الحادية عشرة مساء (التاسعة مساء بتوقيت غرينتش)؛ تضامنا مع ضحايا زلزال المغرب.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن مجلس مدينة باريس قوله إن أضواء برج إيفل ستُطفأ الساعة الحادية عشرة مساء (21:00 بتوقيت جرينتش)، اليوم السبت؛ تضامنا مع ضحايا زلزال المغرب.

هذا ويشار الى أن عدد وفيات زلزال الحوز، بلغ إلى حدود الساعة السابعة مساء، 1305، وعدد الجرحى 1832، من بينهم 1220 في حالة حرجة.

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