هاشم البسطاوي يثير الجدل بتدوينته و أمينوكس يدخل على الخط

2023-09-09 / 17:51
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نجلاء مزيان: هبة بريس

هاجم الفنان المغربي أمين التمري المشهور ب ” أمينوكس” الفنان المعتزل هاشم البسطاوي على إثر التدوينات التي قام بنشرها بحسابه الرسمي بموقع انستقرام.

وأعرب “أمينوكس” عبر مقطع فيديو عن استنكاره الشديد مشيرا أن تعليق البسطاوي على الزلزال الذي ضرب مجموعة من المدن المغربية وربطه بالأمور الدينية و “بالعقاب و الذنوب”أثار استفزازه.

وقال أمينوكس:”هادي لجاع دوك صحاب الهضرة ديال والو ، الفلاسفة العلماء لي يالاه بانوا اتقوا الله و سدو فمكم شويا و خليو الرجال ديال بصح لي فالميدان دابا يديرو خدمتهم”.

وأضاف في منشور آخر:”قدر الله وماشاء فعل تضرر البسطاء..و تكلم الجبناء هاذي لداك الشخص لي موحال واش اكون بعقلوا.. الناس كتموت و حنا منضامنين و هو كيقولك عذاب الله واش الله الرحمن الرحيم الحليم .. غادي يعذب عباده البسطاء سكان الجبال المساكين؟انسان مستفز جدا”.

ويشار إلى أن هاشم البسطاوي نشر خلال الساعات الماضية تدوينة عبر خاصية القصص القصيرة بذات المنصة جاءت كالتالي:”البلاد اللي شادينها الشفارة و المفسدين و المثليين غير تسنا أي عقاب قليل الله الطف بينا”.

و تابع قائلا:”ناس مهرجان تميتار كانو يرقصون فجأة سقطو إلى الأرض ساجدين الله”.

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