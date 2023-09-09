الخارجية المصرية: لم يتم رصد أي ضحايا مصريين في زلزال الحوز

2023-09-09 / 17:02
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هبة بريس

قال السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، إنه في إطار متابعة وزارة الخارجية لأوضاع الجالية المصرية المقيمة بالمملكة المغربية الشقيقة عقب وقوع الزلزال المدمر الذي شهدته بعض المدن والأقاليم المغربية مساء أمس، شكلت السفارة المصرية في الرباط خلية أزمة للتواصل مع الجمعيات والروابط الخاصة بأبناء الجالية المصرية في مختلف المدن المغربية للاطمئنان على أوضاعهم.

وأضاف المتحدث الرسمي، في تصريحات، اليوم السبت: تواصلت السفارة مع السلطات المغربية المعنية، ووفقًا للمعلومات الواردة حتى الآن، لم يتم رصد أي ضحايا أو مصابين بين أبناء الجالية المصرية.

وتابع: تواصل وزارة الخارجية بالتنسيق مع السفارة المصرية في الرباط متابعة الموقف على مدار الساعة، وسيتم الإعلان عن أي مستجدات في هذا الشأن.

وجدد المتحدث باسم الخارجية تقديم العزاء للأشقاء في المملكة المغربية في هذا الحادث الأليم والمروع، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا برحمته، وأن يكتب الشفاء العاجل للمصابين.

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