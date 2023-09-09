تضامنا مع ضحايا الزلزال.. بودشار يلغي حفلاته في اكبر مسارح باريس

2023-09-09 / 16:44
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نجلاء مزيان: هبة بريس

أعلن الفنان المغربي أمين بودشار عن تأجيل حفالاته التي كان من المزمع إحيائها بالديار الفرنسية يومه السبت 9 شتنبر و غدا الأحد بمدينة باريس، تضامنا مع ضحايا الزلزال الذي ضرب عدة مناطق بالمملكة.

وقال امين عبر خاصية القصص القصيرة بحسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام:”السلام عليكم بالنسبة لحفلات باريس مغاديش يكونو”.

وواصل قائلا:”فقنا هاد الصباح على الهزات الأرضية لي وقعوا فالمغرب، الله يلطف بخوتنا لي فالمغرب و الله يرحم لي ماتوا والجرحى الله يشافيهم”.

وأضاف المتحدث ذاته قائلا:”غادي نشوفو واش تأجيل ولا إلغاء و فالعشية غادي نردو عليكم حيت ميمكنش نطلعوا ونغنيو فهاد الظروف هادي”.

وجدير بالذكر أن الحصيلة المؤقتة للفاجعة التي شهدتها بلادنا ليلة أمس الجمعة، قد عرفت، إلى حدود الساعة الواحدة من زوال اليوم، ارتفاعا في عدد الوفيات، حيث بلغت 1037 شخصا، و1204 جريحا، من بينهم 721 في حالة حرجة.

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