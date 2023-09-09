محمد اوزين

أوزين يدعو إلى التضامن ويحذر من الاشاعات

2023-09-09 / 14:39
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محمد منفلوطي_ هبة بريس

حذر محمد أوزين الأمين العام لحزب الحركة الشعبية من الاعتماد على الإشاعات والأخبار الزائفة التي تنشر في وسائل التواصل الاجتماعي، داعيا إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية (وزارة الداخلية، المعهد الوطني للجيوفيزيائيا بالمغرب)، مع التحلي بالهدوء، والإسراع إلى مراكز تحاقن الدم من أجل التبرع في كل جهات المملكة، وليس فقط على مستوى المناطق المنكوبة، من أجل المساهمة في إنقاذ الجرحى والمصابين، مع مساعدة الأسر المنكوبة بكل السبل من إيواء وتغذية وتزويد بالملابس والأغطية وكل مستلزمات الحياة؛ وتسهيل مهام فرق الإنقاذ بعدم التوجه إلى المناطق المنكوبة إلا للضرورة القصوى، لما تتسبب فيه عملية التنقل من عرقلة للسير في الطرقات.

ودعا أوزين في اتصال بهبة بريس، عموم الشعب المغربي الى الاتصال بالسلطات والمصالح المعنية في حالة الحاجة، موجها تحية تقدير وإكبار إلى كل فرق التدخل والإنقاذ من قوات مسلحة ملكية، عناصر الدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية والطواقم الطبية والتمريضية في القطاعين العام والخاص ومؤسسة محمد الخامس للتضامن والهلال الأحمر المغربي والسلطات المحلية وكل المتطوعين في هذا العمل الجبار، معربا عن عميق الحزن والأسى لما خلفته هذه الكارثة الطبيعية -حسب الحصيلة الأولية من خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات، مع التضرع إلى العلي القدير أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته ويحتسبهم عنده شهداء أبرارا، وأن يمن عز وجل بالشفاء العاجل على الجرحى والمصابين ، كما تتقدم بأحر التعازي وأصدق المواساة إلى أسر الضحايا وتعبر عن تضامنها المطلق مع المنكوبين.

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‫2 تعليقات

  2. نحن في محنة وفاجعة نحمد الله ونشكره عليها الا اننا نتمنا من بعض الناس في اي مكان كان في العالم ان يكون مسؤول عن اي خبر ينشره او يسوره سيسال عليه في الدنيا والآخرة

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