زلزال الحوز.. نجوم عرب يعزون الشعب المغربي

2023-09-09 / 13:15
0
نجلاء مزيان: هبة بريس

حرص عدد من الفنانين في الوطن العربي على إبراز تضامنه و دعمه للشعب المغربي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الزلزال الذي ضرب المملكة وراح ضحيته حتى الأن أكثر من 820 شخصا.

وفي هذا الصدد، حرصت النجمة اللبنانية نوال الزغبي على نشر تدوينة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل “تويتر” جاءت كالتالي: “يا رب احمى المغرب وشعبها”.

وبدورها،نشرت الفنانة نجوى كرم فيديو لها عبر ذات المنصة مرفوق بالتعليق التالي: “كرمال المغرب وسلامة شعبو الغالي.. منقدّم تعازينا الحارّة لجلالة الملك محمد السادس وأسر ضحايا الزلزال وكل أهل المغرب.. الله يحفظكن، يارب استرها علي أخواتنا في المغرب”.

ودعت الفنانة أصالة لأهالي المغرب حيث كتبت: “الله يحفظ أهلنا الغالين بالوطن الغالي المغرب الحبيب.. قلوبنا موجوعة عليكم وبكل لحظه بندعى لكم الله يتلطّف فيكم ويحميكم ويعينكم ويرحم اللي تركونا ويصبّر أهلهم آمين يا رب العالمين”.

ونعت الفنانة هند صبري ضحايا الزلزال، قائلة: “ننعى بكلّ أسى ضحايا الزلزال الذي فجع المملكة المغربية الشقيقة .. تعازينا الحارّة و دعمنا الكامل للشعب المغربي في هذه المحنة”.

وأيضا، كتب الفنان معتصم النهار: “السلامة يارب لأهلنا في المغرب والرحمة للضحايا والشفاء للجرحى والعوض للمتضررين”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بسبب الزلزال.. إلغاء سهرات مهرجان تيميتار

بسبب الزلزال.. إلغاء سهرات مهرجان تيميتار

2023-09-09 / 12:02
Photo of مغاربة يطلقون حملة لإلغاء حفل فنان راب فرنسي

مغاربة يطلقون حملة لإلغاء حفل فنان راب فرنسي

2023-09-08 / 23:18
Photo of سلمى رشيد تطل على متابعيها من الديار المقدسة

سلمى رشيد تطل على متابعيها من الديار المقدسة

2023-09-08 / 22:28
Photo of الشيخة طراكس.. خطأ مازال كناكل عليه العصا علمني ندخل سوق راسي ونشد فمي

الشيخة طراكس.. خطأ مازال كناكل عليه العصا علمني ندخل…

2023-09-08 / 20:22
Photo of لطيفة رأفت تسلط الضوء على أعباء المصاريف المدرسية

لطيفة رأفت تسلط الضوء على أعباء المصاريف المدرسية

2023-09-08 / 12:51
Photo of حقيقة تعرض جورج وسوف لحادث سير

حقيقة تعرض جورج وسوف لحادث سير

2023-09-08 / 12:08
Photo of ريم طارق تنهي خلافها مع طليقها أحمد شاكوش

ريم طارق تنهي خلافها مع طليقها أحمد شاكوش

2023-09-07 / 21:46
Photo of نجوى كرم من أكادير: زيت الأركان مفيد جدا في التجميل ومفاجآت مبرمجة لجمهور تيميتار

نجوى كرم من أكادير: زيت الأركان مفيد جدا في…

2023-09-07 / 20:06
Photo of “حبيبي”.. أمينوكس يفرج عن “تيزر” جديده الفني

“حبيبي”.. أمينوكس يفرج عن “تيزر” جديده الفني

2023-09-07 / 17:03
Photo of بحضور الكاتب العام لولاية جهة فاس انطلاقة موسم مولاي ادريس الأزهر بمنوعات عيساوية و أندلسية

بحضور الكاتب العام لولاية جهة فاس انطلاقة موسم مولاي…

2023-09-07 / 15:23

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق