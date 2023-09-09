زلزال الحوز.. نجوم عرب يعزون الشعب المغربي

نجلاء مزيان: هبة بريس

حرص عدد من الفنانين في الوطن العربي على إبراز تضامنه و دعمه للشعب المغربي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الزلزال الذي ضرب المملكة وراح ضحيته حتى الأن أكثر من 820 شخصا.

وفي هذا الصدد، حرصت النجمة اللبنانية نوال الزغبي على نشر تدوينة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل “تويتر” جاءت كالتالي: “يا رب احمى المغرب وشعبها”.

وبدورها،نشرت الفنانة نجوى كرم فيديو لها عبر ذات المنصة مرفوق بالتعليق التالي: “كرمال المغرب وسلامة شعبو الغالي.. منقدّم تعازينا الحارّة لجلالة الملك محمد السادس وأسر ضحايا الزلزال وكل أهل المغرب.. الله يحفظكن، يارب استرها علي أخواتنا في المغرب”.

ودعت الفنانة أصالة لأهالي المغرب حيث كتبت: “الله يحفظ أهلنا الغالين بالوطن الغالي المغرب الحبيب.. قلوبنا موجوعة عليكم وبكل لحظه بندعى لكم الله يتلطّف فيكم ويحميكم ويعينكم ويرحم اللي تركونا ويصبّر أهلهم آمين يا رب العالمين”.

ونعت الفنانة هند صبري ضحايا الزلزال، قائلة: “ننعى بكلّ أسى ضحايا الزلزال الذي فجع المملكة المغربية الشقيقة .. تعازينا الحارّة و دعمنا الكامل للشعب المغربي في هذه المحنة”.

وأيضا، كتب الفنان معتصم النهار: “السلامة يارب لأهلنا في المغرب والرحمة للضحايا والشفاء للجرحى والعوض للمتضررين”.

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