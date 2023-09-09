بسبب الزلزال.. إلغاء سهرات مهرجان تيميتار

2023-09-09 / 12:02
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نجلاء مزيان: هبة بريس

أعلنت الصفحة الرسمية لمهرجان تيميتار عن إلغاء إيقاف حفلات ليلة أمس الجمعة، فضلا عن إلغاء السهرات التي كان من المرتقب تنظيمها يومه السبت.

وجاء في بلاغ لجمعية مهرجان تيميتار:”نظرا للأحداث الأليمة التي عرفتها بلادنا اليوم، تعلن جمعية مهرجان تيميتار أنها أوقفت سهرات مساء الجمعة بكل من منصة ساحة الأمل ومسرح الهواء الطلق، كما تعلن الجمعية أنها قررت إلغاء السهرات التي كان من المزمع إقامتها ليوم السبت 9 شتنبر”.

وفي حصيلة محينة للهزة الأرضية التي ضربت مساء يوم أمس الجمعة 8 شتنبر 2023، وحدد مركزها بجماعة “إغيل” بإقليم الحوز، بلغ عدد الضحايا، إلى حدود الساعة العاشرة من صباح يومه السبت 9 شتنبر الجاري، 820 حالة وفاة و672 إصابة، من بينها 205 إصابات خطيرة.

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