سلمى رشيد تطل على متابعيها من الديار المقدسة

نجلاء مزيان: هبة بريس

تقاسمت الفنانة المغربية سلمى رشيد مع متابعيها بمنصات التواصل الاجتماعي صورة لها و هي تؤدي مناسك العمرة.

ونشرت خريجة برنامج “أرب أيدول” في نسخته العربية صورة بجانب الكعبة المشرفة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، مرفوقة بتعليق جاء فيه :”الحمد لله اجمل احساس الله لا يحرم اي مسلم منه”.

هذا وقد لاقت الصورة إعجاب آلاف المتابعين، كما حرص العديد من النشطاء على التعليق فضلا عن أصدقائها المشاهير.

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