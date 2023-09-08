لطيفة رأفت تسلط الضوء على أعباء المصاريف المدرسية

نجلاء مزيان: هبة بريس

حرصت الفنانة المغربية لطيفة رأفت على تسليط الضوء على المصاريف التي تثقل كاهل المواطن المغربي تزامنا مع الدخول المدرسي.

و في هذا الصدد نشرت الفنانةالمغربية صورة توثق الدخول المدرسي للتلاميذ، و ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، مرفوقة بالتعليق التالي:””دخول مدرسي موفق لكل أطفالنا، نتمنى التوفيق والنجاح للجميع”.

وواصلت المتحدثة ذاتها قائلة: “ونتمنى من العلي القدير أن يكون عونا لجميع الوالدين وأولياء الأمور في تحمل المصاريف الدراسية.”

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0