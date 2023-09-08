لطيفة رأفت تسلط الضوء على أعباء المصاريف المدرسية
نجلاء مزيان: هبة بريس
حرصت الفنانة المغربية لطيفة رأفت على تسليط الضوء على المصاريف التي تثقل كاهل المواطن المغربي تزامنا مع الدخول المدرسي.
و في هذا الصدد نشرت الفنانةالمغربية صورة توثق الدخول المدرسي للتلاميذ، و ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، مرفوقة بالتعليق التالي:””دخول مدرسي موفق لكل أطفالنا، نتمنى التوفيق والنجاح للجميع”.
وواصلت المتحدثة ذاتها قائلة: “ونتمنى من العلي القدير أن يكون عونا لجميع الوالدين وأولياء الأمور في تحمل المصاريف الدراسية.”
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4 تعليقات
وهل هذا خبر . بالله عليكم واش احنا ماعايشينش فهاد العالم الافتراضي
كان خاصها تخرج ألبوم تسميه : الدخول المدرسي ياك آجرحي ! مثلا
عوض البوسطات اللي هرسونا راسنا . هاد النجوم و الناجمات يساعدو المحتاجين و باراكا من المندبة و المزايدات الخاوية
من يتقاضي مداخيا الماءدونيات ولاكريمات ويتنقل في سيلرات فارهة لا يحق له ان يتكلم في موضوع الغقر والفقراء. فلا تستحمرونا رجاءا
Oui la rentrée scolaire a l odeur du cocaïne
Avec un mari baron de drogue
Me on pas besoin de tes conseils