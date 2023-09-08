حقيقة تعرض جورج وسوف لحادث سير

2023-09-08 / 12:08
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القسم الفني: هبة بريس

تداول العديد من النشطاء أخبارًا وصورا تؤكد تعرض الفنان السوري جورج وسوف لحادث سير على طريق البداوي شمال لبنان، وذلك بعد انزلاق سيارته “المرسيدس” داخل حفرة، الأمر الذي أدى إلى انفجار أحد إطاراتها.

وفي هذا الصدد، نفت مايا مطير، مديرة أعمال جورج وسوف، الشائعات المتداولة في مكالمة هاتفية أجرتها مع قناة MTV، لافتًة إلى أن ما حدث كان مجرد عطل في أحد إطارات سيارة الوسوف، ما دفعه للتوقف على يمين الطريق.

وشددت على أن وسوف في حالة صحية جيدة، مستغربة من الأشخاص الذين ينشرون تلك الشائعات.”

وفي سياق منفصل، احتفل وسوف في الأشهر القليلة الماضية بعِمادة حفيدته الأولى “آميا” من ابنه الأوسط “جونيور”، في إحدى الكنائس وسط حضور العائلة والأصدقاء.

ونشرت صفحة محبي “الوسوف” عبر إنستغرام مقطع فيديو لسلطان الطرب وهو يداعب حفيدته، قائلًا: “يقبرني إللي خلقك”.

وكانت “آميا” قد أبصرت النور، في الرابع عشر من شهر فبراير الماضي، وذلك بعد مرور 40 يومًا على وفاة “وديع” النجل الأكبر لجورج وسوف، وظهر حينها الفنان مع حفيدته الأولى، بالتزامن مع إهدائه الراحل أغنية “نص عمري”

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