بعد 3 أشهر على ولادة طفلهما.. انفصال نور الفلاح وآل باتشينو

2023-09-07 / 12:25
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القسم الفني: هبة بريس

انفصلت عارضة الأزياء ذات الأصول الكويتية نور الفلاح، عن صديقها النجم الأميركي آل باتشينو، وتقدمت بطلب للحصول على حضانة ابنها البالغ من العمر 3 أشهر.

وقدمت نور الفلاح، البالغة من العمر 29 عامًا، مستندات قانونية في لوس أنجلوس تطلب فيها الحضانة الكاملة للرضيع، مضيفة أنها تريد أن يحصل الممثل البالغ من العمر 83 عامًا على “زيارة معقولة”، حسبما أفاد موقع “ذي بلاست” أمس الأربعاء بعد مراجعة المستندات القانونية.

وكان آل باتشينو والفلاح مرتبطين عاطفياً منذ أبريل 2022، واستقبلا ابنهما، الذي أطلق عليه اسم “رومان الفلاح باتشينو”، في 6 يونيو في مستشفى سيدار سيناي بلوس أنجلوس.

وبحسب مصادر إعلامية متطابقة،فقد أبلغت الفلاح المحكمة أنها مستعدة لمنح النجم السينمائي حضانة قانونية مشتركة لابنهما الصغير، الأمر الذي سيمنحه رأيًا في المسائل المتعلقة بالتعليم والدين والعلاج الطبي وأمور أخرى.

وفي ملفها القانوني، أدرجت الفلاح وثيقة بعنوان “الإعلان الطوعي عن النسب”، والتي وقعتها هي وباتشينو بعد 6 أيام من استقبالهما ابنهما.

واعترفت الوثيقة، التي وقعها شاهد طرف ثالث، بأبوة باتشينو للطفل.

وتطلب الفلاح في مستندات المحكمة أن يدفع باتشينو أتعاب محاميها أو أي تكاليف أخرى متعلقة بالقضية، بحسب ذي بلاست، حيث لم يتم ذكر مبلغ محدد لدعم الطفل في ملف المحكمة، وفقًا لذي بلاست.

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