تصنيع أول سيارة كهربائية سرعتها 35 كلم في الساعة.. “القوة الضاربة” تثير سخرية العالم

هبة بريس - الرباط

تصدرت صور وفيديوهات تقديم أول سيارة كهربائية جزائرية الصنع، مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية.

وبحضور عدد من المسؤولين ووسائل الإعلام، تم تقديم أول سيارة كهربائية جزائرية الصنع، تبلغ سرعتها 35 كلم في الساعة، وتم تصنيعها من طرف مركز البحث في التكونولوجيات الصناعية.

سيارة “القوة الضاربة”، أثارت سخرية عدد من النشطاء الذين تداولوا صورها وفيديو تقديمها تحت تعليقات ساخرة.

وفي هذا الصدد، نشر أحد النشطاء صورة للسيارة الجزائرية مع صورة لسيارة للأطفال، معلقا عليها بالقول “نفضل نشري هاد السيارة ديال الأطفال نتحرك بيها حسن من هاد الشوهة”.

وأضاف آخر “القوة الضاربة شرات سيارات الأطفال وزادت عليها بعض الإضافات والتعديلات باش تعاود فيها البيع”.

وتابع آخر “بعدو من صناعة السيارات وقلبو غا على المواد الغذائية للشعب.. أصبحتم أضحوكة للعالم”.

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