خسرت مليون دولار.. شيرين عبد الوهاب تتهم شخصا بالسرقة

2023-09-07 / 10:05
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القسم الفني: هبة بريس

تقدّمت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب ببلاغ الى النائب العام يحمل الرقم 50638، ضد أحد الأشخاص يدعى محمد أسامة محمود حسنين الشاعر،المعروف ب محمد الشاعر، اتّهمته فيه بالاستيلاء على صفحاتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي وقناتها في “يوتيوب” من دون علمها أو أخذ موافقتها، بالإضافة إلى نشره العديد من أعمالها الغنائية عبر هذه المواقع والتربّح منها.

وأكدت شيرين في بلاغها أن المشكو في حقه استولى على كل مواقعها الإلكترونية، واستغلّ تلك المواقع لنشر أغانيها الخاصة موهماً جميع المشاهدين بأنها هي التي تنشر الأغاني على تلك المواقع، وذلك من دون أن يحصل منها على تصريح، مما سبّب لها أضراراً جسيمة، وأدى في إحدى المرات إلى صدور حكم عليها بالتعويض، لنشر المشكو في حقه أغاني تخص تعاقدها مع شركة “روتانا”، كما أصبح المشكو في حقه المسيطر على قناتها في موقع “يوتيوب”، لدرجة أنها لم تعد تستطيع التعامل مع الموقع.

وأضافت شيرين في البلاغ أن المشكو في حقه تعاقد مع شركة “أنغامي” ونشر أغنية “بحلفلك” بدون الحصول على موافقتها، كما تعاقد مع موقع spotify، بدون الحصول على إذن منها، كذلك ينشر الأغاني على قناتها في “يوتيوب” بدون موافقتها، ويجمع إيرادات هذه الأغاني لنفسه، بالإضافة إلى استيلائه على مواقع “فيسبوك” و”تويتر” و”إنستغرام” و”تيك توك” الخاصة بها، ويمنعها أيضاً من نشر أو تنزيل أغنياتها والترويج لحفلاتها عبر هذه المواقع… مؤكدةً أن المشكو في حقه استولى على صفحتها الرسمية، ونشر أغنية “عم القماص” عليها بدون موافقتها.

وقال حسام لطفي، محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب، إن الفنانة خسرت مليون دولار بسبب سرقة حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، نتيجة أنها وثقت في أحد الأشخاص كان يعمل مديرًا لأعمالها لفترة، إلا أنه استولى على قنواتها على مواقع التواصل الاجتماعي بعوائدها.

وتابع محامي شيرين عبد الوهاب، في تصريحات تلفزيونية، أنه تقدم ببلاغ ضد سارق حسابات الفنانة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأنه يخضع للتحقيق لأنها جريمة معلومات وتصل العقوبة فيها للسجن 3 سنوات وتعويض مادي.

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