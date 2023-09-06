السبت المقبل ..”بدر هاري” يواجه “جيمس ماكسويني”

هبة بريس _ رياضة

عودة مميزة GLORY للكيك بوكسينغ إلى فرنسا يوم السبت 9 سبتمبر، مع بطولة GLORY 88 التي ستقام في دوم بباريس و قد بيعت تذاكرها بالكامل، وستتضمن أفضل ما في رياضة الكيك بوكسينغ المغربية.

حيث يواجه الأسطورة المغربية وأيقونة الكيك بوكسينغ بدر هاري (106-16، 92 كو) المخضرم في الرياضات القتالية جيمس ماكسويني (46-6، 28 كو) في الحدث الرئيسي. سيتقدم الفائز إلى سباق GLORY Grand Prix التاريخي في نهاية العام، حيث يتنافس ثمانية مقاتلين في بطولة لمدة ليلة واحدة للحصول على فرصة الفوز بمبلغ 500000 دولار.

ستحاول المغربية سارة مصدق (8-3، 1 KO) أن تصبح بطلة GLORY للوزن الفائق حيث تواجه منافستها القديمة تيفاني فان سوست (24-6-2، 9 KO) في الحدث الرئيسي المشترك. وهذه إعادة مباراة لمعركتهم في أكتوبر الماضي. في تلك الليلة، خسرت سارة مصدق بفارق ضئيل بالقرار و اليوم مسرة على أخد ثأرها من فان سوست والفوز بذهبية GLORY.

وفي مكان آخر في GLORY 88، يعود المخضرم كريم غاجي (103-17-1، 53 KO) إلى الصعود وسيواجه الصربي نيكولا تودوروفيتش (26-3، 14 KO)، ويواجه إلياس حموش الشهير (32-6، 7 KO) الألمان فلوريان كروجر (19-9، 6 KOs)، وإلياس شاكر (16-3-1، 6 KOs) ينفجرون في GLORY ويواجهون الفرنسي دياجولي كامارا (23-4-1، 10 KOs) في القتال الأول في الليل.

تم بيع تذاكر GLORY 88 منذ أسابيع، لكن لا يزال بإمكان المشجعين المغاربة مشاهدة الحدث بأكمله مباشرة على موقع GLORYFights.com بدءًا من الساعة 7 مساءً بالتوقيت المغربي (8 مساءً بتوقيت وسط أوروبا الصيفي).

ستكون La Sueur FC 2 بمثابة البطاقة لـ GLORY 88 وستسلط الضوء على المقاتلين المحليين الناشئين. سيبدأ عند الساعة 5:30 مساءً بتوقيت المغرب (6:30 مساءً بتوقيت وسط أوروبا الصيفي) مباشرة على قناة Las Sueur الرسمية على اليوتيوب.

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