ما حقيقة الاستغناء عن ابتسام تسكت في فيلم سينمائي؟

نجلاء مزيان : هبة بريس

أفادت مصادر جريدة هبة بريس أنه تم الاستغناء مؤخرا عن الفنانة المغربية ابتسام تسكت من عمل سينمائي بعد ما تم الاتفاق معها على جميع الأمور، وذلك بسبب رفض فنان مغربي التعامل معها.

وأضافت ذات المصادر أن الفنان ذاته طلب من شركة الإنتاج الاختيار بينه وبين خريجة ستار أكاديمي، قبل أن يتم الاستغناء عنها.

وفي سياق متصل، ربطت جريدة هبة بريس الاتصال بمصدر مقرب من ابتسام تسكت، الذي نفى الخبر جملة وتفصيلا، مشيرا أنها هي من رفضت العمل بسبب تغيير في السيناريو.

وواصل المتحدث ذاته :” ابتسام هي لي رفضت العمل بسبب تغيير وقع في السيناريو و تطلب منها تأدي مشهد فيه قبلة في الفندق، الأمر لي رفضاتو الفنانة المغربية”.

وجدير بالذكر أن ابتسام تسكت خاضت تجربة التمثيل لأكثر من مرة، حيث شاركت في “ألو ابتسام”، و “30 مليون”، “سعيد وسحتوت” و مؤخرا في مسلسل “حياة”.

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