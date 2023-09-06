ما حقيقة الاستغناء عن ابتسام تسكت في فيلم سينمائي؟

2023-09-06 / 13:42
0
نجلاء مزيان : هبة بريس

أفادت مصادر جريدة هبة بريس أنه تم الاستغناء مؤخرا عن الفنانة المغربية ابتسام تسكت من عمل سينمائي بعد ما تم الاتفاق معها على جميع الأمور، وذلك بسبب رفض فنان مغربي التعامل معها.

وأضافت ذات المصادر أن الفنان ذاته طلب من شركة الإنتاج الاختيار بينه وبين خريجة ستار أكاديمي، قبل أن يتم الاستغناء عنها.

وفي سياق متصل، ربطت جريدة هبة بريس الاتصال بمصدر مقرب من ابتسام تسكت، الذي نفى الخبر جملة وتفصيلا، مشيرا أنها هي من رفضت العمل بسبب تغيير في السيناريو.

وواصل المتحدث ذاته :” ابتسام هي لي رفضت العمل بسبب تغيير وقع في السيناريو و تطلب منها تأدي مشهد فيه قبلة في الفندق، الأمر لي رفضاتو الفنانة المغربية”.

وجدير بالذكر أن ابتسام تسكت خاضت تجربة التمثيل لأكثر من مرة، حيث شاركت في “ألو ابتسام”، و “30 مليون”، “سعيد وسحتوت” و مؤخرا في مسلسل “حياة”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of “تعرضت للتحرش في طفولتي مرارًا”..فنانة عربية تثير الجدل

“تعرضت للتحرش في طفولتي مرارًا”..فنانة عربية تثير الجدل

2023-09-06 / 12:20
Photo of بتهمة الاعتداء على فتاة..إلقاء القبض على فنان إسباني شهير

بتهمة الاعتداء على فتاة..إلقاء القبض على فنان إسباني شهير

2023-09-05 / 18:53
Photo of هل انفصلت فرح الفاسي عن زوجها عمر لطفي ؟

هل انفصلت فرح الفاسي عن زوجها عمر لطفي ؟

2023-09-05 / 18:30
Photo of تطوّر جديد في قضية الفاشينيستا الكويتية فاطمة المؤمن

تطوّر جديد في قضية الفاشينيستا الكويتية فاطمة المؤمن

2023-09-05 / 12:41
Photo of وزارة الثقافة: دعم بقيمة 7.43 مليون درهم للجمعيات والهيئات والمهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية

وزارة الثقافة: دعم بقيمة 7.43 مليون درهم للجمعيات والهيئات…

2023-09-05 / 12:21
Photo of سطع نجمها في السياسة و الفن..كليلة بونعيلات ضيفة برنامج “سوشل ستار”

سطع نجمها في السياسة و الفن..كليلة بونعيلات ضيفة برنامج…

2023-09-04 / 23:52
Photo of لماذا عاتبت دنيا بوطازوت متابعيها ؟

لماذا عاتبت دنيا بوطازوت متابعيها ؟

2023-09-04 / 21:33
Photo of أثار قلق محبيه.. تفاصيل الوضع الصحي للشيف بوراك

أثار قلق محبيه.. تفاصيل الوضع الصحي للشيف بوراك

2023-09-04 / 17:02
Photo of فنانة عربية تتعرض لنزيف حاد بعد عملية استئصال ورم خبيث

فنانة عربية تتعرض لنزيف حاد بعد عملية استئصال ورم…

2023-09-04 / 15:33
Photo of في جو عائلي.. بونو يحتفل بذكرى ميلاد نجله

في جو عائلي.. بونو يحتفل بذكرى ميلاد نجله

2023-09-04 / 13:44

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق