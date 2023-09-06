“تعرضت للتحرش في طفولتي مرارًا”..فنانة عربية تثير الجدل

القسم الفني: هبة بريس

فتحت الفنانة اللبنانية المقيمة في الكويت ليلى عبدالله قلبها وتحدثت عن طفولتها الصعبة، والمسؤولية الكبيرة التي ألقيت على عاتقها منذ صغرها، كونها ابنة والدين من فئة الصم والبكم.

وخلال حلولها ضيفة في برنامج AB Talk مع الإعلامي الإماراتي أنس بوخش، كشفت الفنانة اللبنانية عن تعرضها للتحرش الجنسي من 3 أشخاص مقربين من عائلتها خلال طفولتها، لافتةً إلى أنهم استغلوا إعاقة والديها.

وأردفت: “أتذكر أني تعرضت لهذه الحوادث بعمر 6 أو 7سنوات، وفي عمر 9 سنوات، و11 سنة”.

وأوضحت عبدالله أنها رفضت إطلاع والديها على ما جرى حتى لا تكسرهما، فعلى حد تعبيرها كانا “سيموتان من القهر”، لا سيما أن المتحرشين كانوا من المقربين للعائلة.

وكشفت الفنانة اللبنانية أنها عاشت فترة مراهقة غير صحية، جعلت شخصيتها ضعيفة، حيث كانت تريد إرضاء الجميع دون نفسها.

وقالت ليلى عبدالله إنها تعرضت للتنمر منذ صغرها وحتى اليوم، مستذكرة لحظة نشرها صورة لنفسها دون مكياج أو فلتر على السوشيال ميديا، لتصدَم بردود المتابعين، الذين وصفوها بكلمات جارحة ومؤذية.

وقالت: “واجهت سخرية وتنمرًا على شكلي حتى تم تشبيهي بالحصان، والكلب، حتى قيل لي ذات مرة كان الله سيخلقك “ذكرًا” لأنك أشبه بالرجال”.

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