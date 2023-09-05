محكمة فرنسية ترفض طلب اللجوء السياسي لمؤسس موقع “ويكيليكس”

2023-09-05 / 23:06
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هبة بريس _ وكالات

رفضت محكمة في بلدية كريتاي الفرنسية في الضاحية الجنوبية الشرقية لباريس طلبا بالسماح لمؤسس موقع “ويكيليكس” جوليان أسانج، تقديم طلب اللجوء وهو لا يزال حاليا في أحد السجون البريطانية.

وقالت المحكمة إن “وجود أسانج في السجن لا يسمح بوجود استثناء من القاعدة في القانون الفرنسي الذي يقضي بوجود مقدم الطلب الفردي على أراضي الدولة أو الاتحاد الأوروبي لتقديم طلب اللجوء”.

وأرسلت الطلب منظمة “روبن دي لوا” الحقوقية، التي طعنت في مواد القانون الفرنسي المتعلق بدخول الأجانب إلى الأراضي الفرنسية ومنح حق اللجوء.

ودعا الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، في وقت سابق، الجميع للدفاع عن أسانج الذي يواجه خطر تسليمه إلى الولايات المتحدة.

كما ناشدت زوجة مؤسس موقع “ويكيليكس”، جوليان أسانج، في وقت سابق، الرئيس الأمريكي جو بايدن، العفو عن زوجها لإنهاء قضيته.

ويحاكم أسانج في الولايات المتحدة لنشره نحو 700 ألف وثيقة سرية تتعلق بالأنشطة العسكرية والدبلوماسية الأمريكية.

وهو حاليا في سجن بيلمارش في بريطانيا، حيث الحراسة مشددة. وقد استأنف أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ضد تسليمه إلى الولايات المتحدة، حيث يواجه عقوبة سجن طويلة.

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