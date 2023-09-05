بتهمة الاعتداء على فتاة..إلقاء القبض على فنان إسباني شهير

2023-09-05 / 18:53
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القسم الفني: هبة بريس

أفادت وسائل إعلام إيطالية بأن الممثل الإسباني غابرييل غيفارا، المعروف بدوره في فيلم “ماي فالت” والنسخة الإسبانية من مسلسل “سكام”، تم إيقافه بمدينة البندقية بموجب مذكرة توقيف دولية أصدرتها فرنسا بتهمة الإعتداء على فتاة.

وكان من المقرر أن يحصل غابرييل غيفارا (22 عاماً) على جائزة يمنحها مهرجان “فيلمينغ إيتالي” في البندقية الأحد عن أدائه في فيلم “ماي فالت” الذي يُبث على منصة “برايم فيديو”.

وأوضح المنظمون لوكالة “أنسا” الإيطالية أنه لن يتم تسليم الفنان الإسباني الجائزة لحين الانتهاء من التحقيق.

ووفقاً لوكالة “أنسا”،فقد ألقت الشرطة القبض على غابرييل غيفارا لدى وصوله السبت إلى جزيرة ليدو في البندقية، حيث تقام الدورة الثمانون لل”موسترا”.

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