لماذا عاتبت دنيا بوطازوت متابعيها ؟

2023-09-04 / 21:33
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نجلاء مزيان : هبة بريس

حرصت الفنانة المغربية دنيا بوطازوت على معاتبة متابعيها بمنصات التواصل الاجتماعي وذلك من خلال توجيهها لهم رسالة قاسية عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام.

ونشرت الفنانة المغربية منشور عبر ذات المنصة جاء فيه:”ملي كنحطو ليكم شي بوسط،كنبارطاجيوه معاكم ماشي بالضروري كنهضرو على راسنا باش تعايرونا وتبينو انكم ذوو عقول وحنا عندنا السفنج في راسنا”.

وأضافت المتحدثة ذاتها :”كنبارطاجيوها معاكم باش تكون عبرة، حكمة، كتكون تجربة ولكن أجوبة بعض الفاهمين لعوجة كتشجع الواحد يحط بوسط ويسد التعاليق ويدير بلوك لبزااااف”.

واختتمت نجمة المسلسل الدرامي “لمكتوب” قائلة:” داخلين غ للتبركيك والمعيور .. لا حول ولا قوة الا بالله”.

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