فنانة عربية تتعرض لنزيف حاد بعد عملية استئصال ورم خبيث

القسم الفني: هبة بريس

طمأنت الفنانة الكويتية جواهر جمهورها على حالتها الصحية، وذلك بعد أيام قليلة من خضوعها لعملية دقيقة لاستئصال ورم خبيث.

ونشرت جواهر منشور عبر حسابها بموقع “إنستغرام” وجهت من خلاله الشكر لكل شخص سأل عنها في مرضها، مؤكدة رضاها التام عن أقدار الله:” الحمد لله على كل حال.. واللهم لا اعتراض”.

وكشفت عن آخر تطوراتها الصحية مشيرة أنها تعرضت لنزيف حاد عقب العملية، منعها من استكمال رحلة علاج السرطان، إذ طلبت من الجمهور الدعاء لها:” دعواتكم لي عشان النزيف يوقف عشان أقدر أكمل جرعاتي”.

وطلبت من الله أن يتم عليها بالشفاء ويجمعها بأولادها بخير وسلامة قائلة:” يارب اجمع شملي بأولادي متشافية متعافية باذن الله”.

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