ياسمين رئيس تتهم نجم مصري بفبركة إيرادات أعماله الفنية

القسم الفني : هبة بريس

عادت الفنانة المصرية ياسمين رئيس لتوجيه الرسائل الغامضة لبعض نجوم الوسط الفني في مصر، وشنت هجوماً هذه المرة على فنان اتهمته بفبركة إيرادات أعماله الفنية، وسيناريوهات أفلامه، وترويج أخبار زائفة عن نجاحاته وخاصة أرقام مشاهدات أعماله الفنية، كما اتهمته بتزوير شهاداته، واتجهت التعليقات نحو فنان شهير، دون الكشف عن اسمه.

وقالت ياسمين رئيس عبر حسابها على موقع تويتر: “بيضرب إيرادات وبيضرب سيناريوهات وبيضرب أخبار كذب وبيضرب أرقام مشاهدات وبيضرب شهادات كمان، فاضل إيه تاني يا نجم، مش كفايه بقى كده”.

يذكر أن ياسمين رئيس، بدأت تصوير فيلمها الجديد رحلة البحث عن فستان الزفاف، الذي يجمعها لأول مرة مع المخرجة جيلان عوف، وتدور أحداث الفيلم في إطار من الدراما حول صديقتين من حي فقير توشك إحداهن على الزواج، لكن يُتلف فستان زفافها في نفس يوم الحفل، فتخوض رحلة في القاهرة مع صديقتها المقربة للبحث عن فستان آخر.”

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