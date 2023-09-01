بتعليمات ملكية.. لوديي يستقبل وفدا من الكونغرس الأمريكي

هبة بريس

تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، استقبل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، اليوم الجمعة بمقر هذه الإدارة، وفدا من البرلمانيين بالكونغرس الأمريكي، بحضور ممثلين عن سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط.

وذكر بلاغ لإدارة الدفاع الوطني، أن أعضاء الكونغرس أبرزوا بهذه المناسبة تميز علاقات الصداقة والتعاون التاريخية التي تربط بين الولايات المتحدة والمملكة المغربية، والتي تعززها شراكة عسكرية استراتيجية قائمة على ترسانة قانونية مهمة، خاصة خارطة الطريق للتعاون في مجال الدفاع 2020-2030، التي تم توقيعها في أكتوبر 2020، بمناسبة زيارة وزير الدفاع الأمريكي للمغرب.

وأضاف البلاغ أن أعضاء الكونغرس الأمريكي أكدوا أن علاقات التعاون العسكري ما فتئت تتعزز بفضل أشغال اللجنة الاستشارية للدفاع، وتبادل الزيارات بين كبار مسؤولي البلدين، مشيدين أيضا بالدور الهام الذي تضطلع به المملكة، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، خدمة للسلم والاستقرار في إفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط.

من جهته، أشار لوديي إلى الإعلان الثلاثي الموقع بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل في دجنبر 2020 أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مذكرا أيضا بقرار الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بالسيادة الكاملة للمملكة على صحرائها.

كما نوه الوزير بالقرارات التي اتخذها الكونغرس ومجلس الشيوخ الأمريكيان بشأن ميزانية الدفاع الأمريكية، (قانون إقرار الدفاع الوطني)، والتي تهم التعاون العسكري للولايات المتحدة الأمريكية مع المملكة، مجددا التأكيد على أهمية التعاون العسكري الثنائي من خلال تبادل التجارب والخبرات المتمثل، على الخصوص، في إجراء التمرين العسكري متعدد الأطراف (الأسد الإفريقي) بشكل منتظم، والذي يعزز قابلية التشغيل البيني لقوات البلدين.

وخلص البلاغ إلى أنه في ختام هذا الاجتماع، أشاد الطرفان بدينامية هذا التعاون، معبرين عن الإرادة المشتركة لاستكشاف فرص جديدة للتعاون، خاصة في مجالات الدفاع السيبراني والفضاء وصناعة الدفاع.

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