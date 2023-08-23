القطري سعود بن علي رئيسا للاتحاد الدولي لكرة السلة

هبة بريس - وكالات

انتخب القطري سعود بن علي، يوم الأربعاء، رئيسا للاتحاد الدولي لكرة السلة خلفا للمالي هامان نيانغ، خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للعبة في العاصمة الفلبينية مانيلا.

وأقيمت الانتخابات على هامش بطولة العالم التي تستضيفها الفيليبين واليابان وإندونيسيا في الفترة من 25 غشت الجاري إلى العاشر من سبتمبر المقبل.

وشغل الشيخ سعود الذي انتخب بالإجماع خلفا لنيانغ، منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للدورة السابقة التي بدأت عام 2019، ورئيس الاتحاد الآسيوي لكرة السلة منذ عام 2002، بعد أن كان رئيسا سابقا للاتحاد القطري للعبة ونائبا لرئيس اللجنة الأولمبية القطرية.

وقال الشيخ سعود (57 عاما)، الذي سيترأس الاتحاد الدولي لكرة السلة للفترة الممتدة من 2023 حتى 2027، في تصريحات نقلها موقع الاتحاد الدولي للعبة “إنه لشرف عظيم أن أتولى هذه المسؤولية: بالنسبة لي، ولبلدي قطر، ولقارتنا الآسيوية. أنا الآن أمثل مصالح جميع الاتحادات الوطنية البالغ عددها 212 اتحادا في جميع أنحاء العالم”.

وتابع الشيخ القطري الذي تستضيف بلاده النسخة المقبلة من كأس العالم لكرة السلة عام 2027 للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: “كرة السلة رياضة عالمية وهذه هي أهم نقاط قوتنا. لا يمكنني إلا أن أقدم وعدا واحدا اليوم وهو أنني سأعمل بجد مع قادة الاتحاد الدولي لكرة السلة ومجلس الإدارة بأكمله من أجل خير كرة السلة”.

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