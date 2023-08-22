تُوج البطل” إحظيه الذهبي” بالمركز الأول ضمن بطولة المغرب ل ” الجيت سكي” صنف الشبان هواة، ضمن المرحلة الأولى والثانية لبطولة المغرب المنظمة من طرف الجامعة الملكية لرياضة المحركات المائية ” الجيت سكي” والتي احتضنتها نهاية الأسبوع الماضي مدينة المحمدية بمناسبة عيد الشباب المجيد.

البطولة الوطنية ، عرفت سيطرت الجمعية المغربية للجيت سكي بأكادير، حيت تمكن المشاركون من السيطرة على أطوارالسباقات في صنف الفتيات والشبان والكبار، بحيثُ تُوجت البطلة الواعدة مريم أبعير بالمركز الأول والبطلتين ريم حمداوي و أميرة حمام بالمركز الثاني والثالث ،في صنف الشبان هواة تُوج إحظيه الذهبي بالمركز الأول ، أما صنف الكبار مُحترفين توج البطل الأكادير رضى الحمداوي بالمركز الأول يليه البطل المغربي أيوب بنعمر ليُمنح لقب الدورتين بالعلامة الكاملة لمدينة .أكادير ، عاصمة جهة سوس ماسة

هذه النتائج الجيدة تنضاف الى رصيد الجمعية المغربية للجيت سكي بأكادير، بعد تتويج لابطالها سابقا بكأس محمد السادس للجيت سكي ، والتي نظمتها الجمعية بشاطئ .أكادير شهر ماي المُنصرم في افتتاح الموسم الرياضي لسنة 2023.

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