البقالي يمنح المغرب ميدالية ذهبية في بطولة العالم لألعاب القوى
هبة بريس : رياضة
منح البطل سفيان البقالي المغرب ميدالية ذهبية في بطولة العالم لألعاب القوى المقامة حاليا في بودابست.
واحتل البقالي المركز الأول في نهائي سباق 3000 متر موانع، محافظا بذلك على اللقب العالمي.
وسبق للبطل سفيان البقالي أن توج بذهبية سباق 3000 متر موانع في النسخة السابقة لبطولة العالم التي أقيمت بأوريغون الأمريكية العام الماضي، كما توح بذهبية أولمبياد طوكيو 2020.
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11 تعليقات
بطل يستحق التشجيع والاهتمام لرفعه راية الوطن عاليا بين الأمم
البقالي بطل من أبطال المغرب..
مليون مبروك لنا بهذا الفوز المستحق..
البقالي رفع راية المغرب في العالم بأكمله..
فوز عن جذارة واستحقاق..
الحمد لله على أبناء المغرب الذين يحققون النجاحات الكبيرة..
اللهم احفظه ..
يجب تكريم سفيان البقالي لمجهوده الكبير..
سفيان البقالي على خطى عويطة والكروج ..
تهانينا له بهذا الفوز التاريخي..
مسيرة موفقة له ومزيدا من تحقيق الألقاب..