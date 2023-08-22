الحكام المغاربة يواصلون الاستعداد للبطولة الوطنية بتربصات مغلقة
هبة بريس ـ رياضة
يواصل الحكام المغاربة استعداداتهم المكثفة قبيل انطلاقة البطولة الوطنية بإجراء عدد من التربصات و المعسكرات المغلقة التي برمجتها مديرية التحكيم و اللجنة المركزية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.
و خضع حكام النخبة الأولى لاختبارات بدنية و تقنية طيلة الأسبوعين الأخيرين، كما يخضع حاليا عدد من الحكام لتربص مغلق بالمركز الوطني محمد السادس بالمعمورة للرفع من جاهزيتهم أياما فقط قبل صافرة أولى مباريات بطولة الموسم الجديد.
و كانت جامعة الكرة قذ نظمت نهاية الأسبوع المنصرم يوما مفتوحا في وجه وسائل الإعلام الذين زاروا مركز محمد السادس و وقفوا على استعدادات الحكام و تداريبهم و كل ما يخص المعسكر المغلق الذي يخوضونه.
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