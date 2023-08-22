بسبب مستواه المرتفع”…عائلات لاعبي الدوري الأمريكي يتقدمون بشكوى ضد ميسي

2023-08-22 / 09:45
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هبة بريس - وكالات

أثار تألق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في الدوري الأمريكي بكرة القدم، الغيرة والخوف لدى عائلات لاعبي الأندية الأخرى في البطولة.
تلقت إدارة الدوري الأمريكي لكرة القدم شكوى غريبة، بتقديم عائلات لاعبي الأندية لرسائل تنتقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي، بسبب مهاراته العالية.

وبحسب ما نشره موقع “theonion”، فإن دون غاربر مفوض الدوري الأمريكي تلقى عشرات المكالمات على مدار الأسابيع الماضية، من أولياء أمور لاعبي الدوري الأمريكي، الذين اشتكوا من المستوى المرتفع جدا للنجم الأرجنتيني مقارنة مع أبنائهم لاعبي الدوري الأمريكي.

وأضاف الموقع أن والدة جاك ماكغلين، لاعب خط وسط فيلادلفيا يونيون، وصفت وجود الأرجنتيني بأنه ليس من العدل، قائلة: “هذا ليس عدلاً، منذ أن انضم ميسي إلى إنتر ميامي لم يكن من الممكن إيقافهم، وهو أفضل بكثير من أبنائنا لدرجة أنهم بدؤوا يشعرون بالسوء حيال أنفسهم”.

وتحدثت عن بكاء ابنها بعد تعرض فريقه فيلادلفيا يونيون لخسارة أمام إنتر ميامي بأربعة أهداف لهدف في نصف نهائي البطولة، وتصريحه بأنه لن يلعب الكرة مرة أخرى.

وأشارت إلى أنها تواصلت مع الكثير من آباء اللاعبيين في أندية أخرى، والذين قالوا لها إن أبناءهم مرعوبون من مواجهة النجم الأرجنتيني، حتى أن والدة أحد لاعبي أورلاندو سيتي، صرحت بأن نصف لاعبي الفريق لم يرغبوا حتى في الخروج من غرفة خلع الملابس قبل المباراة لمواجهة إنتر ميامي في دور الـ32 من البطولة.

وفي الوقت ذاته وصفت والدة جاك ماكغلين اللاعب الأرجنتيني بالعظيم، لكن القضية تتعلق بالعدالة على حد قولها، وبحسب رأيها يجب على ميسي أن يلعب ضد أشخاص على مستوى مهاراته الخاصة، وأن يكف عن جعل أبنائنا يشعرون بأنه أعلى منهم.

وأشار التقرير أن عددا من الآباء الغاضبين كانوا قد ناقشوا خططا لسحب أولادهم من الدوري الأمريكي للمحترفين ووضعهم في دوريات محلية كـ”ليل كيكرز”

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‫10 تعليقات

  1. ميسي تحتفة وأسطورة كرة القدم بعد بيلي ومرضونا وغيرها التي انتجت البرازيل..

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