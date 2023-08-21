المغربية نورة النادي تتأهل لنصف نهائي سباق 400 متر حواجز ببودابست

هبة بريس - و م ع

تمكنت العداءة المغربية نورة النادي، اليوم الإثنين، من التأهل إلى نصف نهائي سباق 400 متر حواجز، برسم منافسات بطولة العالم لألعاب القوى التي تجري أطوارها بالعاصمة الهنغارية بودابست.

وحلت النادي، التي شاركت ضمن السلسلة الإقصائية الخامسة، في المرتبة الخامسة بزمن قدره 55 ث و 21/100، لتحجز بذلك تذكرة المرور إلى المربع الأخير إلى جانب العداءات الأربع اللائي سجلن أحسن توقيت في السلسلات الإقصائية الخمسة.

وتتأهل العداءات اللواتي يحتلن المراتب الأربعة الأولى في كل سلسلة إقصائية مباشرة إلى الدور نصف النهائي المرتقب إجراؤه مساء غد الثلاثاء، على أن يُقام السباق النهائي يوم الخميس المقبل.

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