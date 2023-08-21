بمناسبة عيد الشباب.. القوات الملكية الجوية تنظم استعراضات جوية بالحسيمة

2023-08-21 / 10:55
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هبة بريس

تخليدا للذكرى 60 لميلاد الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، تنظم القوات الملكية الجوية احتفاء بهذه المناسبة السعيدة، استعراضات جوية، يوم الإثنين 21 غشت 2023، على مشارف مدينة الحسيمة.

وأوضح بلاغ لأركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، أن الفرقة المرموقة “المسيرة الخضراء” للطيران الاستعراضي التابعة للقوات الملكية الجوية ستقوم بإحياء هذه الاستعراضات.

وأضاف أن هذه الاستعراضات الجوية ستنطلق ابتداء من الساعة الثانية بعد الزوال.

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