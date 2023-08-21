بطولة إفريقيا للكراطي .. المغرب يتوج بطلا برصيد 33 ميدالية

2023-08-21 / 09:35
10
هبة بريس

أحرز المغرب، أمس الأحد، بطولة إفريقيا للكراطي المنظمة بالدار البيضاء، بعدما حصد 33 ميدالية، ضمنها 17 ذهبية، خلال أربعة أيام من المنافسات.

وظفر أبطال الكراطي المغاربة، الذين يمثلون فئات “الكبار” و”الشباب” و”الناشئين” خلال هذه البطولة، بـ33 ميدالية (17 ذهبية، 7 فضيات، 9 برونزيات).

كما تقدم المغرب في سبورة الميداليات كلا من مصر (14 ميدالية ذهبية)، وتونس (5 ميداليات ذهبية).

ونال الميداليات الذهبية (فئة الكبار)، خلال اليوم الرابع من المنافسات، كل من عبد العالي جينا (تباري لأقل من 60 كلغ)، وسعيد أوبايا (تباري لأقل من 67 كلغ)، ومروة الدغري (تباري لأكثر من 68 كلغ)، وآية النصيري (كاطا) وفريق الإناث وفريق الذكور (كاطا).

كما فاز بالميداليات الفضية كل من شيماء الحيطي (تباري أقل من 50 كلغ)، وأسامة الفحصي (تباري لأقل من 75 كلغ)، وفريق الإناث (تباري). من جهة أخرى، فازت فاطمة الزهراء شجاي (تباري لأقل من 61 كلغ) إلى جانب صلاح الدين المنصوري (كاطا) بالميدالية البرونزية.

يشار إلى أنه تم تنظيم النسخة الـ22 لفئة الكبار، والنسخة الـ14 لفئة الشباب، والنسخة 6 لفئة الناشئين و النسخة الأولى لذوي الإحتياجات الخاصة لبطولة إفريقيا للكراطي، من طرف الجامعة الملكية المغربية للكراطي وأساليب مشتركة، تحت إشراف الاتحاد الدولي للكراطي.

كما عرفت نسخة سنة 2023 لبطولة إفريقيا للكراطي مشاركة أزيد من 1000 ممارس بين رياضيين ومدربين وطاقم تقني وحكام وأعضاء لجان من أكثر من 27 بلدا.

ومثّل المغرب في هذه المنافسات 49 لاعبا ولاعبة، من بينهم 3 لاعبين نافسوا في فئة ذوي الاحتياجات الخاصة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of صفقة نارية…“وليد شديرة” بنابولي الايطالي

صفقة نارية…“وليد شديرة” بنابولي الايطالي

2023-08-20 / 21:41
Photo of بالفيديو.. نايف أكرد يتألق بهدف رائع أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي

بالفيديو.. نايف أكرد يتألق بهدف رائع أمام تشيلسي في…

2023-08-20 / 16:45
Photo of اسبانيا تتوج بلقب كأس العالم للسيدات لأول مرة على حساب انجلترا

اسبانيا تتوج بلقب كأس العالم للسيدات لأول مرة على…

2023-08-20 / 13:16
Photo of إنتر ميلان يفاوض البايرن لضم الفرنسي بافار

إنتر ميلان يفاوض البايرن لضم الفرنسي بافار

2023-08-20 / 11:35
Photo of المغربي زياش رسميا مع نادي غلاطاساراي التركي

المغربي زياش رسميا مع نادي غلاطاساراي التركي

2023-08-19 / 22:39
Photo of بالفيديو.. حمد الله يسجل ويقود إتحاد جدة للفوز أمام الطائي في الدوري السعودي

بالفيديو.. حمد الله يسجل ويقود إتحاد جدة للفوز أمام…

2023-08-19 / 22:09
Photo of صحيفة “ليكيب”: الخليفي هدد مبابي بعدم رؤية الملعب مرة أخرى

صحيفة “ليكيب”: الخليفي هدد مبابي بعدم رؤية الملعب مرة…

2023-08-19 / 16:45
Photo of ضمنهم “باشا” بطنجة.. سباحون يقطعون مضيق جبل طارق سباحة

ضمنهم “باشا” بطنجة.. سباحون يقطعون مضيق جبل طارق سباحة

2023-08-19 / 15:39
Photo of مونديال السيدات .. المنتخب السويدي يفوز على نظيره الأسترالي وينتزع المركز الثالث

مونديال السيدات .. المنتخب السويدي يفوز على نظيره الأسترالي…

2023-08-19 / 15:15
Photo of بطولة العالم لألعاب القوى .. سفيان البقالي يتأهل للنهائي

بطولة العالم لألعاب القوى .. سفيان البقالي يتأهل للنهائي

2023-08-19 / 14:16

‫10 تعليقات

  9. هذه نتائج المبذولة من طرف الرياضي الأول جلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق