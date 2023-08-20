صفقة نارية…“وليد شديرة” بنابولي الايطالي

عبد اللطيف الباز - هبة بريس

أعلن نادي نابولي الإيطالي، الأحد، من خلال حسابه على موقع “إكس تويتر سابقاً، تعاقده مع المهاجم الدولي المغربي وليد شديرة، قادماً من نادي باري الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية.

ولم يكشف بطل إيطاليا في الموسم الماضي، أي تفاصيل مالية تتعلق بالعقد أو مدته، لكنه أكد أنّ شديرة سيخوض الموسم الحالي، على سبيل الإعارة، مع نادي فروسينوني الذي يعرف جيداً “أسد الأطلس”، بعد أن كان يلعب في الموسم الماضي ضمن دوري الدرجة الثانية الإيطالية، قبل صعوده إلى الكالتشيو. ووجه اللاعب رسالة إلى جماهير فريقه السابق باري، من خلال حسابه على “إنستغرام” جاء فيها: “حان الوقت لنقول وداعاً، وصلت إلى هنا قبل عامين برغبة كبيرة في تسجيل الأهداف، لأن اللعب هنا هو امتياز لا يستطيع اختباره سوى قليلين، وسوف أتذكره دائماً، كان حباً من النظرة الأولى، في عام واحد، تمكنا من الصعود من الدرجة الثالثة إلى الثانية، ثم حلمنا بالدرجة الأولى، كانت رحلة جميلة، أود أن أشكر النادي وزملائي والمشجعين، لقد رحبوا بي مثل الابن، وسأكون دائماً ممتناً لهم، أنا أحبكم.. شكراً على كل شيء”.

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