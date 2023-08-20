عيد الشباب…الملك يعفو على 760 شخصا

2023-08-20 / 21:28
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هبة بريس_ الرباط
أصدر الملك محمد السادس حفظه الله أمره المطاع بالعفو على 760شخصا، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، يأتي ذلك في سياق الاحتفالات بمناسبة عيد الشباب المجيد.
وقد أوردت وزارة العدل في بلاغ لها بأنه وبمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة 1445 هجرية 2023 ميلادية تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره، فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة وعددهم 760شخصا وهم كالآتي:
المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 601 نزيلا وذلك على النحو التالي:
– العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة: 50 نزيلا
– التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة: 551 نزيلا
المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 159 شخصا موزعين كالتالي:
– العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة: 37 شخصا
– العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة: 08 شخصا
– العفو من الغرامة لفائدة : 107 أشخاص
– العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة: 06 أشخاص – العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة الحبسية لفائدة: 01 شخص واحد.

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