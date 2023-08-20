اسبانيا تتوج بلقب كأس العالم للسيدات لأول مرة على حساب انجلترا

هبة بريس - القسم الرياضي

توج المنتخب الاسباني، اليوم الأحد، بلقب كاس العالم للسيدات عقب فوزه في النهائي على إنجلترا بهدف دون رد لأول مرة في تاريخه.

وسجلت اللاعبة كارمونا غارسيا هدف الفوز لسيدات لاروخا في الدقيقة 29 من الجولة الأولى.

وتعتبر هذه هي المشاركة الثالثة لاسبانيا في منافسات كأس العالم للسيدات حيث ظهر منتخب إسبانيا مرتين فقط من قبل في كأس العالم للسيدات، الأولى في نسخة 2015 التي أقيمت في كندا، أما الظهور الثاني فكان في النسخة التالية عام 2019 التي أقيمت بفرنسا، حيث تأهل الماتادور إلى ثمن النهائي بعدما حل ثانيا في المجموعة الثانية بـ4 نقاط.

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