إنتر ميلان يفاوض البايرن لضم الفرنسي بافار

2023-08-20 / 11:35
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هبة بريس - و م ع

ذكر المدير العام لنادي إنتر ميلان الإيطالي، جوزيبي ماروتا، أن النادي اللومبادري، وصيف بطل أوروبا، يفاوض نظيره الألماني بايرن ميونيخ للحصول على خدمات المدافع الفرنسي بنجامان بافار الطامح للانتقال إلى النادي.

وقال ماروتا على هامش فوز إنتر على مونتسا 2-0، أمس السبت 19 غشت، برسم المرحلة الأولى من الدوري الإيطالي لكرة القدم، إن “ما يريده اللاعب يحمل أهمية كبرى في المفاوضات، وفي هذه الحالة، عبر اللاعب عن رغبته في الانضمام إلينا”.

وأضاف “بايرن ناد غني جدا، يصعب تخليه عن لاعبين من نوعية عالية (…)”.

من جهته، قال مدرب إنتر ميلان، سيموني إنزاغي “نحن بحاجة ضرورية لمدافع كبير، يقوم النادي بكل شيء لحصول هذا الأمر”، دون تسمية بافار.

ويصل بافار إلى نهاية عقده مع بايرن في صيف 2024. حيث وصل بطل العالم 2018 إلى ميونيخ في صيف 2019 بعد ثلاثة مواسم في شتوتغارت الألماني، لكن ابن السابعة والعشرين لا يرغب بتمديد عقده.

وبعد ارتباط اسمه بالانتقال إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي، فإن اللاعب الفرنسي يبدو قريبا من الانتقال إلى إنتر الذي اقترح 30 مليون يورو لضمه، فيما كان بايرن يطالب بـ 35 مليونا.

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