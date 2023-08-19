بالفيديو.. حمد الله يسجل ويقود إتحاد جدة للفوز أمام الطائي في الدوري السعودي

2023-08-19 / 22:09
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قاد الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله فريقه إتحاد جدة للفوز على ضيفه الطائي بهدفين دون رد، اليوم السبت، ضمن الجولة الثانية من الدوري السعودي.

ووقع حمد الله الهدف الأول للإتحاد في الدقيقة 54 من الجولة الثانية، وهو بالمناسبة الهدف الثاني للمهاجم المغربي في الدوري السعودي هذا الموسم.

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