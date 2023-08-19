لأول مرة … التلفزيون الفرنسي الرسمي ينشر خريطة الصحراء المغربية كاملة

ع اللطيف بركة : هبة بريس

يبدو أن سحابة الأزمة الخفية بين الرباط وباريس، تسير في إتجاه إنفراج إشراقة شمس جديدة على العلاقة بين البلدين الصديقين، فبعد أن راسل حوالي مائة برلماني رئيس الجمهورية ” إمانويل ماكرون” حول تحديد موقف رسمي وجريء لباريس من قضية الصحراء المغربية، وقع تطور مفاجئ في الاعلام الرسمي االفرنسي ، بعد بثه لأول مرة خريطة المغرب كاملة دون أن يقوم ببترها كما كان يفعل عادة.

القناة الخامسة الفرنسية التابعة للتلفزيون العمومي الفرنسي groupe France Télévisions، و في تقرير لها حول منطقة مرزوكة الصحراوية، أظهرت خريطة المغرب بصحرائه دون أن تقوم ببترها.

و دأبت القنوات الفرنسية على نشر خريطة المغرب بوضع خط يميز الصحراء على باقي الجهات المملكة المغربية، وهو ما إعتبره محللون للشأن الدبلوماسي الاورومتوسطي، انها خطوة لانهاء الخلافات بين البلدين، وهل هي إشارة من باريس إلى الرباط لإقتراب اعترافها بسيادة المغرب على الصحراء وعلى الرغبة في ترميم العلاقات التي يطبعها البرود بين البلدين منذ مدة.

وفي نفس السياق، سبق أن جرى برلمانيون قناة ” فرانس 24″ الى المساءلة القانونية، حول الخط التحريري للقناة التي تمول من مال العام الشعب الفرنسي، وأصبحت بوقا لكابرانات الجزائر، ونشر اخبار مغلوطة عن المغرب، قصد التشويش على الانجازات الكبيرة في كافة المجالات، والتي جعلت المملكة مصدر إهتمام دول العالم.

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