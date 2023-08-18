المنتخب المغربي الأولمبي يواجه وديا نظيره البرازيلي

2023-08-18 / 22:03
0
هبة بريس - رياضة

يخوض المنتخب الوطني الاولمبي يومي الخميس 7 شتنبر 2023 والاثنين 11 شتنبر 2023 مباراتين وديتين أمام منتخب البرازيل.

وتدخل المباراتان الوديتان اللتان ستجريان بالمركب الرياضي لفاس بداية من الساعة الثامنة مساء ضمن استعدادات المنتخب الوطني الاولمبي للالعاب الأولمبية التي ستحتضنها العاصمة الفرنسية باريس صيف 2024.

جدير بالذكر ان المنتخب البرازيلي الاولمبي صاحب الميدالية الذهبية في آخر نسخة للالعاب الأولمبية التي أقيمت بطوكيو 2020.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of لقجع يتنازل عن شكايته في مواجهة بعض الصفحات الرجاوية

لقجع يتنازل عن شكايته في مواجهة بعض الصفحات الرجاوية

2023-08-18 / 20:43
Photo of عودة البطولة الاحترافية “2023- 2024” برهانات وطموحات متفاوتة

عودة البطولة الاحترافية “2023- 2024” برهانات وطموحات متفاوتة

2023-08-18 / 20:11
Photo of بونو: “جئت بعقلية كتابة التاريخ مع الهلال”

بونو: “جئت بعقلية كتابة التاريخ مع الهلال”

2023-08-18 / 14:34
Photo of الهلال السعودي: الوليد بن طلال تحمل تكاليف صفقة ياسين بونو

الهلال السعودي: الوليد بن طلال تحمل تكاليف صفقة ياسين…

2023-08-18 / 12:58
Photo of بعد 82 يوما من الحادث.. حارس باريس سان جيرمان يغادر المستشفى

بعد 82 يوما من الحادث.. حارس باريس سان جيرمان…

2023-08-18 / 11:25
Photo of بطولة إفريقيا للكاراطي.. المغرب يتصدر ترتيب اليوم الأول بـ 12 ميدالية

بطولة إفريقيا للكاراطي.. المغرب يتصدر ترتيب اليوم الأول بـ…

2023-08-18 / 09:38
Photo of تفاصيل جديدة بخصوص انتقال زياش إلى غلطة سراي

تفاصيل جديدة بخصوص انتقال زياش إلى غلطة سراي

2023-08-17 / 22:09
Photo of رسميا.. الهلال السعودي يعلن تعاقده مع ياسين بونو

رسميا.. الهلال السعودي يعلن تعاقده مع ياسين بونو

2023-08-17 / 21:43
Photo of إعادة انتخاب نوال المتوكل عضوا في مجلس الاتحاد الدولي لألعاب القوى

إعادة انتخاب نوال المتوكل عضوا في مجلس الاتحاد الدولي…

2023-08-17 / 17:48
Photo of ريال مدريد: كورتوا خضع لعملية جراحية ناجحة

ريال مدريد: كورتوا خضع لعملية جراحية ناجحة

2023-08-17 / 15:36

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق