المنتخب المغربي الأولمبي يواجه وديا نظيره البرازيلي

هبة بريس - رياضة

يخوض المنتخب الوطني الاولمبي يومي الخميس 7 شتنبر 2023 والاثنين 11 شتنبر 2023 مباراتين وديتين أمام منتخب البرازيل.

وتدخل المباراتان الوديتان اللتان ستجريان بالمركب الرياضي لفاس بداية من الساعة الثامنة مساء ضمن استعدادات المنتخب الوطني الاولمبي للالعاب الأولمبية التي ستحتضنها العاصمة الفرنسية باريس صيف 2024.

جدير بالذكر ان المنتخب البرازيلي الاولمبي صاحب الميدالية الذهبية في آخر نسخة للالعاب الأولمبية التي أقيمت بطوكيو 2020.

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