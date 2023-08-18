بونو: “جئت بعقلية كتابة التاريخ مع الهلال”

هبة بريس - وكالات

عبّر الحارس الدولي المغربي ياسين بونو عن جاهزيته لخوض التحدي الذي ينتظره مع نادي الهلال السعودي، بعد انتقاله، الخميس، من إشبيلية الإسباني حتى عام 2026.

وقال بونو لقناة النادي: “سعيد جداً للانضمام لناد كبير وتاريخي مثل الهلال يلعب أدوارا طليعية دوماً وأكبر فريق في آسيا”.

وأضاف: “بالنسبة لي هذا تحد جديد في مسيرتي الكروية. جماهير الهلال تنتظر أشياء كبيرة وهذا شيء إيجابي لأني أحب التحديات والتوقعات الكبيرة”.

وتابع: “جئت بعقلية كتابة التاريخ مع الهلال. أظن هناك موهبة كبيرة في الدول العربية والسعودية الآن تمنحنا فرصة لكي نثبت ذلك”.

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